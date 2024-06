L'actualitat, a debat

La periodista Ester Domingo i el politòleg i expert en estratègia política Pau Lirola debaten a 'La Brúixola' al voltant de l'actualitat política de la setmana que passa per les eleccions europees que se celebren aquest diumenge, la composició del Parlament prevista per dilluns vinent i les negociacions per a la investidura del pròxim president de la Generalitat. Una altra de les qüestions que ha copsat l'atenció aquesta setmana ha estat la segona carta a la ciutadania que ha enviat Pedro Sánchez defensant, de nou, la innocència de la seva dona, Begoña Gómez, després que el jutge l'hagi citat com a investigada per un possible delicte de tràfic d'influències i corrupció.