L'actualitat, a debat

La professora Sonia Sierra i l'analista Jordi Bayer, amb posicions molt allunyades, debaten sobre els temes clau de la jornada que passen per la decisió del Tribunal Suprem d'obrir investigació per terrorisme a Carles Puigdemont i a Rubèn Wagensberg. D'aquesta manera, el Tribunal avala la feina feta pel magistrat de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón. En el debat, abordem, per tant, el concepte de 'terrorisme' i les mobilitzacions de Tsunami Democràtic. A més, parlem sobre la llei de l'amnistia i la possibilitat que es posi o no en marxa.

En un altre ordre de qüestions, els tertulians debaten al voltant dels pressupostoscatalans que, ara per ara, només compten amb el suport dels socialistes.