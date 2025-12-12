Junts demana a ERC aprofitar la "debilitat" de Sánchez

Junts per Catalunya vol aprofitar el terratrèmol que sacseja el Govern central per ficar-hi cullerada. La formació de Carles Puigdemont assegura que els casos de corrupció i les dimissions per assetjament sexual són "una oportunitat" per pressionar Pedro Sánchez. Però no ho volen fer sols, sinó de la mà d’Esquerra Republicana.
Els juntaires proposen un front comú independentista per "forçar el president del Govern central a fer més concessions". La portaveu al Congrés, Míriam Nogueras, considera que "la degradació, debilitat i divisió" que assola Pedro Sánchez és una ocasió per "avançar en el reconeixement nacional i en la'utodetermianció".
Des d’Esquerra han replicat amb ironia. El seu portaveu, Isaac Albert, ha escrit a les xarxes socials que "ja era hora que Junts se sumés a la defensa de Catalunya" en matèries com el finançament i Rodalies. El republicà ha conclòs amb sorna: "aprofitem el moment abans que passin 24 hores i canviïn d'opinió".