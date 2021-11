Josep Ginesta: “És un mal moment per implementar aquesta mesura. La rigidesa legal només farà que empitjorar la situació laboral actual”.

L’ús dels contractes temporals, segons el Secretari General de PIMEC, Josep Ginesta, és una mesura de protecció per part de les empreses. Des de la patronal creuen que les empreses haurien d’adaptar els contractes laborals depenent de la mida i el sector al que pertanyen, no a mesures universals imposades des dels Governs. Ginesta ha explicat a La Ciutat que la temporalitat no és el problema real, ja que a molts altres països, com per exemple els Països baixos, molts treballadors viuen amb aquest tipus de contractes. El problema el trobem en la dificultat de trobar treball un cop finalitzen els contractes. Com podem millorar aquesta situació?