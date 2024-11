Jorge Blass torna a Barcelona per fer-nos FLIPAR!

En Jorge Blass fa màgia des de ben petit. Però porta 25 anys dedicant-se de manera professional al món de l'il·lusionisme. Ara ens presenta el seu espectacle FLIPAR, que representarà des del 28 de novembre fins el 22 de desembre al Teatre Poliorama de Barcelona. És un xou únic en què no existeix l'impossible, que farà dubtar el públic. Fins i tot els nens i les nenes descobriran que els seus pares no ho saben tot. Desaparicions, teletransportacions i il·lusions que desafien la lògica deixaran els assistents bocabadats i sense saber com, on ni per què, però amb un somriure.