VIATGE A «MART»

Jennifer García Carrizo: "No tots els científics porten bata"

A ‘La Brúixola’ entrevistem la comunicadora científica i professora de la Universitat Rey Juan Carlos, Jennifer García Carrizo, participant de la missió Hypatia II i autora de Misión Marte

Redacción

Barcelona |

Jennifer García Carrizo, professora de la Universitat Rey Juan Carlos, explica a 'La Brúixola' com va superar els dubtes inicials per presentar-se a la missió Hypatia II, una expedició anàloga a Mart al desert d’Utah. Amb un perfil centrat en la comunicació científica, assegura que va canviar la mentalitat del "no hi encaixo" al "per què no?" i va trobar en la sostenibilitat un valor clau per aportar a la missió, demostrant que la ciència és també comunicar i fer-la accessible.

Durant els 14 diesd’aïllament, García destaca la intensitat de l’experiència i l’aprenentatge constant abans, durant i després de la missió. Explica que la simulació acaba sent immersiva fins al punt de sentir-se realment a Mart, i posa en valor el treball multidisciplinari, la convivència i la importància d’un objectiu comú. També subratlla el paper d’aquestes missions per avançar en investigació i, alhora, fer pedagogia científica.

Jennifer García Carrizo llegint el seu llibre Misión Marte | Cedida

L’experiència, recollida al llibre Misión Marte, també li ha servit per reflexionar sobre la desconnexió digital, el ritme de la vida quotidiana i la necessitat de compartir vivències per donar-los sentit. García reivindica trencar estereotips —com el de la científica amb bata— i visibilitzar el paper de les dones en la ciència, tot destacant la importància del treball en equip i de narrar la ciència perquè la societat la entengui i la valori.

