La ironia en comunicació: eina creativa o arma de doble tall?

La ironia és una forma d’expressió que consisteix a dir una cosa però voler-ne transmetre una altra, sovint amb un to humorístic o crític. En l’àmbit de la comunicació corporativa, pot ser una eina útil per generar complicitat amb l’audiència i destacar missatges d’una manera més creativa i memorable.
Tot i els seus avantatges, la ironia també comporta riscos importants. No tothom interpreta els missatges de la mateixa manera, i això pot provocar malentesos o fins i tot ofenses. En contextos on la reputació és clau, un ús inadequat pot tenir conseqüències negatives per a la imatge de l’organització.
Segons l’expert, la ironia pot ser especialment efectiva en entorns informals com les xarxes socials o en campanyes creatives, però cal evitar-la en situacions sensibles, com crisis o comunicats oficials. En aquests casos, la claredat, la transparència i el rigor han de prevaldre per garantir una comunicació eficaç i responsable.