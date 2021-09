Tot i que la pressió assistencial ha anat a la baixa, la situació no és la desitjada. A dia d’avui hi ha 336 pacients crítics ingressats a les UCI i prop d’un miler d’ingressats a planta. L’RT es manté en 0,78 i el risc de rebrot es troba en 137 mentre que la incidència a 14 dies es de 186 casos per cada 100.000 habitants.