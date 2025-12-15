Guia comunicativa per gestionar correctament les felicitacions nadalenques

Durant l’època de Nadal és habitual rebre moltes felicitacions de tota mena i procedències: des de familiars llunyans fins a comerços o empreses amb qui gairebé no tenim interacció. Aquesta abundància fa que destacar sigui complicat, però alhora continua sent important felicitar les festes com a gest simbòlic per "reforçar o reprendre vincles personals i professionals". Com explica l'expert en comunicació Agustín Rodríguez, tant particulars com empreses aprofiten aquest moment per mostrar afecte, agraïment i proximitat.
En l’àmbit personal, les felicitacions permeten crear connexió emocional i mantenir vives relacions que potser s’han descuidat durant l’any. Tot i això, hi ha inconvenients com la saturació de missatges genèrics, la manca de temps per personalitzar-los o el dubte entre formats digitals i tradicionals. "Personalitzar mínimament el missatge, adaptar el to i escollir bé el canal" —WhatsApp, targeta física o xarxes— pot marcar la diferència i fer que la felicitació sigui més valorada.
Per a les empreses, una bona felicitació nadalenca pot millorar la "imatge de marca, fidelitzar clients i humanitzar la comunicació", sempre que no resulti freda o excessivament comercial. El momentideal per enviar-les és entre el 10 i el 20 de desembre, preferentment en dies laborables. Finalment, pel que fa a respondre les felicitacions rebudes, és recomanable "contestar aquelles que són personals dins d’un termini raonable", amb un missatge breu i cordial, mantenint així la bona educació i el bon clima relacional.