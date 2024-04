El Govern proposa ampliar l'ús de les pistes del Prat sense tocar els aiguamolls

El Prat actualment té tres pistes: dues paral·leles i una transversal. Les dues primeres s'utilitzen per a enlairaments -banda muntanya- i per a aterratges -banda mar-, mentre que la pista transversal es fa servir per a vols nocturns o en períodes de poca activitat. La Generalitat el que proposa és que les pistes paral·leles treballin de forma independent, és a dir, que totes dues assumeixen tant enlairament com aterratges.

Aquesta alteració del funcionament de l'aeroport seria temporal. Només entre els mesos de juliol i agost i en una franja horària molt concreta: entre les 10h i les 14h. El govern català defensa que l’aeroport incrementaria la seva capacitat sense haver de tocar els espais naturals de la Ricarda i el Remolar. Es passarien de 78 a 90 vols per hora.

El projecte de la Generalitat també reclama un canvi en la governabilitat dels aeroports perquè deixin d’estar exclusivament en mans d’Aena i s’incorpori el govern català en la gestió.

Insonoritzacions per a les zones afectades

L’Executiu de Pere Aragonès reconeix que la contaminació acústica és el principal problema de la proposta. El projecte inclou inversions per insonoritzar la zona urbana afectada, especialment, Castelldefels i la zona de Gavà Mar.

El president de la Generalitat ha recordat que als voltants de l'aeroport de Barajas s'han fet "desenes de milers d'insonoritzacions els darrers anys". Pere Aragonès ha fet la comparativa entre El Prat i Barajas per exigir "responsabilitat" a Aena.

"Per cada insonorització pagada per Aena a l'aeroport de Barcelona, n'hi ha 258 a Barajas. Aena ha d'assumir la seva responsabilitat per minimitzar els impactes durants unes hores", ha reclamat el cap de l'Executiu català.