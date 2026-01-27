El Govern preveu que Rodalies funcioni amb "normalitat" dilluns vinent

El Govern ha anunciat aquest dimarts que el servei de Rodalies tonarà a la "normalitat" prèvia a la crisi dilluns de la propera setmana. La consellera de Territori i portaveu, Sílvia Paneque, ha explicat que els serveis alternatius de transport es mantindran durant tota la setmana, si bé, a partir del cap de setmana, es preveu reprendrà progressivament els trams tallats.L'Executiu ha reconegut les "dècades de desinversió" en la xarxa ferroviària i ha insistit que la seva prioritat és revertir-ho. Prova d’això -assenyalen- és l’ampliació pressupostària del Pla de Rodalies en 1.700 milions d’euros fins assolir una inversió total de 8.000 milions d'euros al 2030. Aquest és un primer pas, indiquen des del Palau de la Generlitat, però reiteren que l'excel·lència del servei no serà "immediata".
Pel que fa al capítol de dimissions, des del Palau de la Generlaitat estan satisfets amb les produïdes a Renfe i Adif, tot recordant que "no han pactat cap cessament" amb el Ministeri de Transports ni tampoc "han posat noms i cognoms". La consellera també ha descartart la seva dimissió, tal i com reclama l'oposició. "Em trobo amb més energies que abans de la crisi per resoldre Rodalies, tornar a la situació de normalitat i treballar per tenir un servei ajustat a les necessitats de Catalunya".
De fet, Sílvia Paneque fa responsable de tot el que passat a les operadores. També de la informaicó dels usuaris, malgrat que la competència és de la Generalitat. La titular de Territori ha reconegut que "calen millortes" en l'àmbit de la comunicació, però "cap decissió pressa" mereix la dimissió de "cap membre del Departament".
"En cap cas detectem cap pressa de decissió, o omissió, que hagi estat valorada com a manca de responsabilitat. Per tant, descarto absolutament que el Departament hagi d'assumir cap responsabilitat", ha assegurat la consellera.
Descartada qualsevol dimissió -també la seva- la prioritat de Sílvia Paneque és executar les inversions de millora perquè Rodalies funcioni com cal el "més aviat possible".