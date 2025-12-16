El Govern i els Comuns pacten mantenir el 50% de descompte al transport públic a Catalunya

El Govern de la Generalitat i els Comuns han arribat a un acord per mantenir les actuals bonificacions al transport públic, que se sumaran a les pròrrogues dels descomptes anunciades pel govern espanyol. Així, els principals títols de viatge, com la T-jove i la T-Usual, continuaran amb un descompte del 50% en totes les zones de Catalunya.
L’acord s’ha tancat a primera hora del matí en una reunió entre la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, qui ha reivindicat que es tracta d’una mesura de “justícia social” en un moment marcat per l’encariment del cost de la vida.
Políticament, la decisió té un pes rellevant: els Comuns havien advertit que sense bonificacions al transport públic no participarien en la negociació dels pressupostos del 2026. El Govern, que ha cedit el protagonisme mediàtic als Comuns, detallarà l’acord divendres vinent.
Actualització de les tarifes
El que sí ha avançat la consellera Paneque és l'actualització en un 3,5% del preu de les tarifes al transport públic l'any 2026. Una actualització que no serà lineal: l'increment serà lleugerament superior en les corones 1 i 2 més properes a l'àrea metropolitana, mentre que les més allunyades i que ja tenen preus superiors tindran un augment inferior.
Paneque ha defensat que tant l'actualització mitjana del 3,5% de les tarifes i la pròrroga de les bonificacions permeten assegurar uns preus raonables per als treballadors i avançar en sostenibilitat del sistema. Des del Palau de la Generalitat, s’ha xifrat en 117 milions d’euros el cost de mantenir les bonificacions durant el 2025.
D'altra banda, Paneque ha confirmat la voluntat de la Generalitat d'aplicar l'abonament únic anunciat ahir per Pedro Sánchez.