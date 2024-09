El govern descarta que la pòlio es pugui transmetre a través de l'aigua potable

En una entrevista a Onda Cero Catalunya, el secretari de Salut Pública de la Generalitat, Esteve Fernández, ha volgut tranquil·litzar la població sobre l’aparició del virus de la pòlio a les aigües residuals de la potabilitzadora del Besòs. Ha deixat clar que no hi ha risc de transmissió de la pòlio en l’aigua potable perquè el circuit de les aigües residuals - on s'ha trobat restes del virus de la pòlio - i el de l'aigua que ens arriba a casa a través de l'aixeta són totalment diferents: "L'aigua potable és absolutament de confiança i amb totes les garanties sanitàries".

Cap epidèmia

Fernández ha reconegut que la troballa "no és normal" i, per això, s'estan fent anàlisis de l'aigua amb més freqüència i s'han avisat als centres d’atenció primària i hospitals perquè estiguin pendents de possibles símptomes d’aquesta malaltia poc habitual. Tot i això, aquest reponsable de salut també ha deixat clar que no hi ha motiu per a l'alarma, ja que es tracta d'una malaltia pràcticament erradicada a tot el món i, en el cas de Catalunya, amb el 95% de la població amb les 3 dosis pertinents contra la pòlio. Qui tingui dubtes sobre el seu estat vacunal pot consultar amb el seu metge o infermera i, segons Fernández, també s'està posant una quarta dosi de reforç per a aquells nens majors de 6 anys.

La causa

Sobre la presència d'aquest virus a les aigües residuals del Besòs, el secretari de Salut Pública de la Generalitat ha apuntat que són moltes les hipòtesis: "És el preu de la globalització; pot ser una persona infectada en un país en vies de desenvolupament, un viatger internacional que hagués contret el virus i hagi vingut a casaa nostra o un català que hagi viatjat per feina o vacances a un país on encara hi ha el virus". També cal tenir en compte que potser hi ha persones que no estan ben vacunades o que no s'han volgut immunitzar per voluntat pròpia. En tot cas, el 90% dels infectats no tenen cap símptoma i per tant no s’adonen que poden tenir el virus.