Govern i Comuns premen l’accelerador sobre els Pressupostos

Els Comuns i el Govern tornen a reunir-se aquest dimecres al migdia, després que el soci d’investidura traslladés a la consellera d’Economia, Alícia Romero, les seves propostes. El soci d’investidura avisa que la millora de Rodalies i l’accés a l’habitatge són línies vermelles “irrenunciables”.
En matèria de trens, el soci d’investidura demana reforçar el servei de busos, no només per cobrir incidències ferroviàries, sinó per garantir la mobilitat diària.
La líder parlamentària, Jéssica Albiach, ha reclamat “doblar la xarxa d’autobusos allà on el tren no absorbeix la demanda; activar serveis llançadora directes entre estacions quan hi hagi incidències greus i disposar de protocols clar amb escales d’activació segon la gravetat”.
La formació morada també proposa que la Generalitat tingui “control” i “capacitat d’execució” sobre les obre de millora a la xarxa ferroviària. Sobre aquest punt, el Govern assegura que “tenim interès per executar obra directament”, però evita aprofundir en el mecanismes per aconseguir-ho.
Els Comuns donen un termini de 6 mesos per prohibir l’especulació
L’accés a l’habitatge continua sent el principal cavall de batalla dels Comuns. El partit ha donat un termini de sis mesos per aprovar una llei contra la compra especulativa d’immobles.
Jéssica Albiach ha assegurat que els informes existents ja avalen que “és constitucional prohibir l’especulació”. “Ara estem treballant amb experts, el Govern i els Comuns en elaborar una síntesi i fer una proposta robusta i sòlida”, ha assegurat la líder dels Comuns en el Parlament.
El Govern, en canvi, s’expressa amb més cautela. L’Executiu té diversos informes que analitzen la mesura des del punt de vista fiscal, constitucional i comparant el que fan altres països. Tot i així, la consellera portaveu, Sílvia Paneque, ha manifestat que “no hi ha cap document que ens permeti entrar en el detall” i ha demanat “no fer especulacions”.