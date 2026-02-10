Pressupostos

Govern i Comuns premen l’accelerador sobre els Pressupostos

Les dues parts es reuneixen dues vegades en 48 hores

Marcos Díaz

Barcelona |

Primera reunió entre Govern i Comuns sobre Pressupostos
Primera reunió entre Govern i Comuns sobre Pressupostos | Comuns

Els Comuns i el Govern tornen a reunir-se aquest dimecres al migdia, després que el soci d’investidura traslladés a la consellera d’Economia, Alícia Romero, les seves propostes. El soci d’investidura avisa que la millora de Rodalies i l’accés a l’habitatge són línies vermelles “irrenunciables”.

En matèria de trens, el soci d’investidura demana reforçar el servei de busos, no només per cobrir incidències ferroviàries, sinó per garantir la mobilitat diària.

La líder parlamentària, Jéssica Albiach, ha reclamat “doblar la xarxa d’autobusos allà on el tren no absorbeix la demanda; activar serveis llançadora directes entre estacions quan hi hagi incidències greus i disposar de protocols clar amb escales d’activació segon la gravetat”.

La formació morada també proposa que la Generalitat tingui “control” i “capacitat d’execució” sobre les obre de millora a la xarxa ferroviària. Sobre aquest punt, el Govern assegura que “tenim interès per executar obra directament”, però evita aprofundir en el mecanismes per aconseguir-ho.

Els Comuns donen un termini de 6 mesos per prohibir l’especulació

L’accés a l’habitatge continua sent el principal cavall de batalla dels Comuns. El partit ha donat un termini de sis mesos per aprovar una llei contra la compra especulativa d’immobles.

Jéssica Albiach ha assegurat que els informes existents ja avalen que “és constitucional prohibir l’especulació”. “Ara estem treballant amb experts, el Govern i els Comuns en elaborar una síntesi i fer una proposta robusta i sòlida”, ha assegurat la líder dels Comuns en el Parlament.

El Govern, en canvi, s’expressa amb més cautela. L’Executiu té diversos informes que analitzen la mesura des del punt de vista fiscal, constitucional i comparant el que fan altres països. Tot i així, la consellera portaveu, Sílvia Paneque, ha manifestat que “no hi ha cap document que ens permeti entrar en el detall” i ha demanat “no fer especulacions”.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer