El Govern aprova un suplement de crèdit de quasi 6.000 milions d’euros

El Consell Executiu ha aprovat un suplement de crèdit de 5.988 milions d'euros que gira al voltant de tres eixos: salaris, despesa i projectes en marxa
En el primer paquet, hi ha el pagament de les nòmines dels funcionaris, els increments salarials pactats amb treballadors públics, i els compromisos laborals signats amb docents i mossos.
Pel que fa al capitol de la depesa de la Generalitat, hi trobem les polítiques de dependència, la despesa farmacèutica, els concerts sanitaris o els ajuts al lloguer. També els recursos econòmics assignats a
les escoles per garantir la igualtat d’oportunitats de l’alumnat.
I en l'ambit de compromisos i plans pluriennals, el Govern inclou la llei de barris, la bonificació del transport públic o la compra d’habitatges per a lloguer social.
La Generalitat també preveu amb aquest suplement de crèdit una partida reservada per pal·liar les conseqüències per la guerra a l’Orient Mitjà.