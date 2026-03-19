El Govern aprova un suplement de crèdit de quasi 6.000 milions d’euros

La majoria dels diners es destinaran a pagar nòmines, assumir despeses i tirar endavant compromisos polítics

Redacción

Barcelona

Salvador Illa i Alícia Romero | Govern

El Consell Executiu ha aprovat un suplement de crèdit de 5.988 milions d'euros que gira al voltant de tres eixos: salaris, despesa i projectes en marxa

En el primer paquet, hi ha el pagament de les nòmines dels funcionaris, els increments salarials pactats amb treballadors públics, i els compromisos laborals signats amb docents i mossos.

Pel que fa al capitol de la depesa de la Generalitat, hi trobem les polítiques de dependència, la despesa farmacèutica, els concerts sanitaris o els ajuts al lloguer. També els recursos econòmics assignats a

les escoles per garantir la igualtat d’oportunitats de l’alumnat.

I en l'ambit de compromisos i plans pluriennals, el Govern inclou la llei de barris, la bonificació del transport públic o la compra d’habitatges per a lloguer social.

La Generalitat també preveu amb aquest suplement de crèdit una partida reservada per pal·liar les conseqüències per la guerra a l’Orient Mitjà.

