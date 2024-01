Fútbol enfermo

A partir de ahora habrá un antes y después de ese partido que puede marcar totalmente la temporada. Ya no solo por los tres puntos que consigue el Real Madrid que pueden valer su peso en oro al final de la temporada o pueden condicionar mucho el campeonato, sino porque la situación se ha crispado considerablemente y da la sensación de que puede afectar negativamente a todo el colectivo arbitral. Para colmo, el día después se filtra por primera vez un audio del bar que deja en mal lugar, al estamento arbitral y al sistema que rige las decisiones por televisión de los partidos. Todo empieza a estar absolutamente revuelto y a dar un mal olor y un mal una mala impresión de cómo está nuestro fútbol. El primer perjudicado indiscutiblemente es el Almeria, que si ya tenía muy difícil la permanencia. parece condenado a dar con sus huesos en la segunda división con partidos como el del pasado domingo que mereció ganar y perdió. El resto de los rivales con el Real Madrid, en la lucha por la liga, porque el empujón en un encuentro que se le puso muy cuesta arriba, es considerable y le reflota en una situación crítica en la que podría haber visto como Atlético de Madrid y Barcelona le recortan puntos de manera considerable. y a todo esto ver cómo la campaña orquesta por Real Madrid televisión, ha dado todos sus frutos y está recogiendo ahora lo que sembró con unas críticas que han desconcertado a los árbitros que les han puesto en el ojo del huracán y que parece están presionándoles sobremanera. Mal camino lleva el fútbol español con tanto ruido y tanta polémica que desvía la atención de la propia competición y de lo que debería ser más importante. Y es ahí donde quiero referirme a la rueda de prensa posterior al partido de Xavi Hernandez en la que quizás el técnico, aunque es verdad que he preguntado por nosotros los periodistas, desvían la atención después de un gran partido de los suyos, en el que quizás debía haber revindicado mucho más su victoria, el rendimiento del equipo y el triunfo conseguido en un campo, tan difícil que no entrar minuciosamente a destacar las muchas afrentas arbitrales que cree había recibido o ha recibido el equipo desde el comienzo de la temporada. A lo mejor no era el día, no era el momento o no era la situación, pero es evidente que Xavi lo lleve. Lo llevaba escrito dentro de sí y guardado desde hace mucho tiempo y quiso sacarlo para justificar la diferencia en la clasificación que ahora mismo no sería tan amplia de haberse tomado otras decisiones arbitrales que no favorecieran tanto al Real Madrid, siempre según su criterio. lo cierto es que a partir de ahora vamos a vivir un resto de temporada, muy desquiciado, muy polémico y muy difícil de gobernar por el colectivo arbitral en los partidos de los grandes. Todo se va a mirar con mucho más lupa de lo que se hacía hasta ahora y el foco se va a poner de nuevo en las decisiones de la sala VAR en los partidos en el criterio que se siga si beneficia o no a los grandes y en este caso en especial al Real Madrid.bien haría el técnico del Barcelona y su plantilla en tratar abstraerse de esta situación y centrarse y focalizar todos sus esfuerzos en el terreno de juego, donde hay mucho que jugar y muchas dificultades ya de por sí empezando por el apasionante choque coopero de mañana en Bilbao, que puede valer una semifinales de copa del rey y muchas opciones de luchar por el primer título de la temporada.