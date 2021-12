"Fundación" s'inspira en l'obra d'Isaac Asimov

Avui l'Òscar ens proposa dues sèries per veure en aquestes festes.

Les dues amb components fantàstics, per una banda "Evil" que ens fa noves revisions sobre els conceptes d'exorcismes, dimonis i possessions.

L'altre és una sèrie que s'inspira en l'obra d'Isaac Asimov, en els llibres sobre la "Fundación". Aquí una de les claus és que no segueix fil per randa el que passa a les novel·les sino que s'inspira en l'obra original per posteriorment anar per un altre camí, amb els avantatges i inconvenients que això suposa pels "fans" de l'obra del gran divulgador científic.

Li haurà agradat a l'Oscar aquesta primera, de possiblement moltes temporades?

