LA CIUTAT, AMB MIRIAM FRANCH

Fruites i Verdures Torres: producte de temporada al Mercat del Galvany

A La Ciutat volem fer cuina i compra de proximitat. I cada setmana fem una visita a les botigues que tenim per Barcelona: per saber quin són els seus millors productes, quins són els de temporada, com els hi podem treure el millor partit. Avui anem fins al Mercat del Galvany