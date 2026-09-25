Front majoritari al Parlament per repensar el sistema educatiu català i avançar cap al 6% del PIB en educació

Les forces parlamentàries catalanes, amb l'única excepció de Vox, han acordat crear dos grups de treball per participar en el debat sobre el futur del sistema educatiu català. L'acord s'ha tancat aquest dijous durant la cimera convocada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, al Palau de la Generalitat, en una reunió que s'ha allargat poc més d'una hora i mitja.
La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha qualificat la trobada de "cordial i enriquidora" i l'ha situat com el punt de partida d'un procés de reflexió que haurà de definir els canvis del sistema educatiu en els pròxims anys. El primer dels grups de treball servirà per debatre qüestions pedagògiques i recollir aportacions de la comunitat educativa a través del Consell d'Educació de Catalunya. El segon tindrà l'encàrrec de concretar el calendari i els mecanismes per assolir l'objectiu d'invertir el 6% del PIB en educació.
Segons ha explicat Niubó, entre els temes que es posaran sobre la taula hi ha la revisió del model d'escola inclusiva, el paper dels docents i l'ús de la tecnologia a les aules. La consellera, però, ha deixat clar que no es qüestionarà el model lingüístic vigent ni el paper del català com a llengua vehicular de l'ensenyament.
Junts, ERC, els Comuns, la CUP i el PP han confirmat la seva participació inicial en els espais de treball, mentre que Aliança Catalana no ha concretat si hi prendrà part. Tot i sumar-se a la iniciativa, els partits han reclamat concrecions al Govern, especialment sobre el compromís anunciat per Illa d'arribar al 6% del PIB destinat a educació.
La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha advertit que el consens educatiu no servirà per "rescatar" el Govern, mentre que Junts i ERC han reclamat un calendari clar i garanties que els compromisos es traduiran en mesures efectives. La CUP comparteix bona part del diagnòstic, tot i insistir que l'Executiu ha de reprendre el diàleg amb els sindicats educatius.
Per la seva banda, el PP també s'ha mostrat favorable a incrementar la inversió educativa, però manté discrepàncies sobre el model lingüístic. Els populars són l'únic partit present a la reunió que defensa incorporar també el castellà com a llengua vehicular a les escoles.
Malgrat les diferències, el Govern destaca haver aconseguit implicar la majoria de formacions en aquest procés de debat i reforma. Vox ha quedat al marge de l'acord, una absència que Niubó ha atribuit a una "autoexclusió". La consellera, mentrestant, continua sota la pressió de part de l'oposició, amb Junts i el PP reiterant la petició de dimissió.