Eva Comas-Arnal guanya el 6è Premi Proa de Novel·la amb 'Mercè i Joan'

L’escriptora i periodista Eva Comas-Arnal ha guanyat el Sisè Premi Proa de Novel·la amb 'Mercè i Joan'.

L’obra és una ficció basada en la història d’amor entre la novel·lista Mercè Rodoreda i el poeta Joan Prat – qui signava amb el pseudònim d’Armand Obiols. Tots dos, juntament amb tot un grup d’escriptors catalans, es van refugiar a França després de la Guerra Civil Espanyola i en ple període d’Entreguerres.

El relat gira al voltant d’un triangle amorós, contradiccions, famílies abandonades, l’ocupació nazi de França, la resistència i la col·laboració, amb matisos, de Prat amb el nazisme.

El guardó està dotat amb 40.000 euros. La novel·la estarà a les llibreries a partir del 13 de novembre.

Sinopsi de l'obra

Una novel·lista de trenta anys, vital i amb ganes de menjar-se el món. Un articulista i poeta extremament culte i mordaç. I un escenari que s’obre com un parèntesi entre dues guerres: els jardins del Château de Roissy-en-Brie, on coincideixen escriptors i intel·lectuals que fugen el 1939, com Joan Oliver, Anna Murià, Francesc Trabal, Pere Calders... Tots els elements semblen disposar-se perquè neixi un dels amors més polèmics, fascinants i tempestuosos de la història literària del país.

Mercè Rodoreda i Armand Obiols es transformen en aquestes pàgines en la Mercè i en Joan —així és com es deien l’un a l’altre—. La seva relació, profunda i empeltada d’amor a la literatura, va ser tan forta que els va allunyar de les seves famílies i de molts dels seus amics. A cavall de París, Bordeus i Llemotges, la Mercè i en Joan van viure de ple alguns dels episodis més esfereïdors de l’Europa del segle xx.

Eva Comas-Arnal ha fet d’aquesta història d’amor una novel·la plena de vida.

Novel"la 'Mercè i Joan' d'Eva Comas-Arnal | Grup62

L'escriptora

Eva Comas-Arnal (Gavà, 1975) és escriptora, traductora, periodista, filòloga i professora associada a la UAB. Ha publicat dues obres d’investigació sobre Rodoreda: El somni blau (Institut d’Estudis Catalans, 2020) i Afinar l’estil (Institut d’Estudis Catalans, 2022).

És autora del primer i únic pòdcast dedicat exclusivament a l’obra de Mercè Rodoreda, titulat “La Maraldina”. Com a doctora en comunicació, ha publicat, entre d’altres, les recerques La ràdio en essència (Trípodos, 2009) i Life without media (Peter Lang, 2013). Col⋅labora regularment a les revistes culturals Serra d’Or i Mètode. I als programes Més324, El món a RAC1 i La primera pedra.