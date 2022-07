Estrenes cinematogràfiques de la setmana

El nostre crític de cinema, el PAblo Mérida, ens comenta les principals estrenes d'aquesta setmana a les cartelleres.

Analitzem les dades d'assistència a sales, amb els èxits de Thor Love and thunder i el dels Minions.

Aquesta setmana arriba una proposta que també sembla que pot arrasar a taquilla com és "Padre no hay más que uno 3" de Santiago Segura, que ens les seves dues anteriors entregues va ser una les pel·lícules més vistes cada any.

Fem una mica de previsió de la resta d'estrenes de l'estiu i de les propostes per veure aquest cap de setmana a nits de ràdio amb David Cervelló