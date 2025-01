Estel Solé guanya el 45è Premi Ramon Llull amb la novel·la 'Aquest tros de vida'

Estel Solé guanya el 45è Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull amb l’obra 'Aquest tros de vida'. Una novel·la que parla de la fragilitat i la resiliència humana.

Sinopsis

Vida, mort, amor i esperança. Aquestes són les paraules amb què Solé descriu la novel·la. En ella, explica la història de la Lena, una científica ambiciosa que s’esforça per conciliar l’èxit laboral amb la maternitat.

Quan és dalt de tot de l’escala de les il·lusions, un parell de sotracs vitals la tornen a la graella de sortida. En plena desfeta personal, amb el seu matrimoni i la seva salut mental en perill, decideix fer un viatge inesperat a l’Occitània que la portarà a conviure amb tres desconeguts amb qui es plantejarà dilemes inesperats i remourà fantasmes del passat.

En la novel·la, Solé també parla de la precarietat en l’àmbit de la investigació científica com a paral·lelisme amb la precarietat en el sector cultural.

La cerimònia de lliurament del guardó, amb una dotació econòmica de 60.000 euros, se celebrarà el 27 de febrer al Convent dels Àngels. La novel·la es publicarà el dia abans en català i castellà.

Estel Solé

Estel Solé és escriptora, actriu, productora i directora cultural. Com a escriptora ha publicat poesia, teatre i contes infantils. El 2011 va rebre el Premi Amadeu Oller pel seu poemari 'Dones que somiaven ser altres dones'.

Pel que fa a la seva obra de teatre 'Animals de companyia' va tenir un gran èxit a Catalunya però també a Madrid, Mèxic i Panamà. Actualment, és codirectora del cicle Perifèria Cultural i col·labora en diversos mitjans de comunicació.

De fet, ella mateixa ha reconegut que fa "mil feines" per tirar endavant la seva vida, una situació que no li permet, a vegades, tenir tot el temps que voldria per escriure.

L'escriptora tenia clar des d'un bon principi que volia escriure una novel·la, tot i que ha admès que es tracta d'una proposta que podria assolir un format teatral o audiovisual en un futur. També ha celebrat que aquesta creació hagi vingut acompanyada d'un "aprenentatge" que li ha arribat després de passar el "pitjor any" de la seva vida.