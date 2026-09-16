Una esponja mediterrània obre una nova via per regenerar espais submarins degradats

Una esponja habitual del Mediterrani podria ajudar a recuperar ecosistemes marins degradats. Un estudi liderat pel Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC), en col·laboració amb l’empresa Oceanic Structures, ha demostrat que la Chondrosia reniformis pot sobreviure, créixer i reproduir-se en una zona contaminada del port Marina de Palamós.
Una espècie especialment resistent
Els investigadors van provar cinc espècies d’esponges comunes fora del port. Quatre van morir poc després del trasllat, mentre que la Chondrosia reniformis ha aconseguit viure-hi durant dos anys i reproduir-se sense intervenció humana.
“No cal trasplantar contínuament esponges al port, perquè ella mateixa estableix una població que va creixent”, ha explicat a La Ciutat Manuel Maldonado, director de l’estudi i investigador del CEAB-CSIC.
Les esponges filtren l’aigua i contribueixen a crear unes condicions més favorables per a altres organismes. Maldonado, però, ha puntualitzat que “l’esponja no elimina els contaminants del medi, però fa que sigui molt més agradable perquè altres espècies puguin resistir aquestes condicions”.
La vida marina torna progressivament
Tot i que l’experiment s’ha fet a petita escala, els investigadors ja han detectat peixos, estrelles de mar, un petit mero, pops i morenes al voltant de les estructures amb esponges.
“La vida es va regenerant lentament al voltant d’aquestes estructures”, ha destacat Maldonado. L’objectiu inicial era comprovar si les esponges resistien dins del port, però l’equip ja hi ha observat un efecte positiu sobre l’entorn.
El repte d’ampliar el projecte
Els exemplars es van recollir a Blanes i es van mantenir dues setmanes al laboratori perquè s’adherissin a unes plaques fabricades amb residus ceràmics. Posteriorment, es van traslladar submergits en aigua fins al port de Palamós.
El pas següent serà provar el sistema a una escala més gran. Segons Maldonado, aquests primers resultats són “molt prometedors” per desenvolupar noves estratègies de renaturalització d’ambients marins degradats.