España en la Eurocopa

Los galos con Griezmann, Mbappé, Dembélé y el resto de estrellas son los grandes favoritos a priori de un torneo que debe estar muy muy competido y en el que habrá varios Outsiders, equipos Que podrían conseguir el triunfo y que no sean los máximos favoritos. Tras Francia hay un escalón importante en el que situar a Alemania como equipo anfitrión, a Inglaterra por la generación de futbolistas que ha conseguido una Southgate liderada por Harry Kane, la Portugal de Cristiano Ronaldo, con el gran entrenador, que es Robert Martínez el catalán, y ahí podríamos poner también a la selección española. Los de Luis de La Fuente no tienen la máxima presión del favoritismo, pero son un equipo muy compacto y homogéneo capaz de ganar a cualquiera de las selecciones que hemos mencionado por muy poderosas que sean. No olvidemos que España viene de ganar el último torneo vigente la Europa Nations League, en la que participan todas las selecciones poderosas del continente. Los nuestros tienen un grupo complicado para empezar ya el torneo pero Italia no vive sus mejores horas a nivel deportivo y Croacia parece también haber pasado su mejor tiempo. La mezcla de experiencia y juventud de la selección española y la frescura de ese grupo nuevo la hace un equipo imprevisible, pero también muy atractivo y que conforme avance el campeonato y en función de la evolución de Pedri y de Dani Olmo, jugadores fundamentales puede ir creciendo, asentándose y consolidándose como un proyecto importante como alternativa a los propios franceses. Creo que España debe llegar con solvencia a los cuartos de final que es donde empieza a decidirse un torneo. A partir de ahí los cruces, el factor suerte y el desgaste que estén teniendo en el torneo serán decisivos. Creo que este grupo puede llegar perfectamente a las semifinales del torneo y dar una alegría a los aficionados aunque evidentemente el camino no será fácil, pues una Eurocopa es una de las competiciones más duras del mundo, por cuanto están Las selecciones más poderosas del que es de por sí, el viejo continente, el dominante actual del balompié mundial.