Escolta tots els àudios d’Onda Cero Catalunya sempre que vulguis

Onda Cero Catalunya basa la seva programació en la participació, l’actualitat de proximitat i l’entreteniment. Informa’t cada matí amb Carlos Alsina a Más de Uno. Escolta les seves ficcions sonores i les seccions del magazín que t’acompanya de 06:00 a 12:30h.

Cada migdia, l’actualitat més pròxima et proposa una cita amb Mónica Günther, Pablo Alcaraz i Núria Mora, que estan al capdavant de les edicions locals de La Ciutat (dll.-dv. 12:30 - 14:00h). A partir de les 14:00h, Elena Gijón t’explica com respira el món a Notícies Migdia. Des de les 14:20 i fins les 15:00h, amb tota l’actualitat catalana de la mà de Gabriel Figueredo i Míriam Franch.

Les tardes, a Onda Cero Catalunya, son territori de Julia Otero i Julia en la Onda (dll.-dv. 15:00 - 19:00h). La ràdio feta amb rigor i proximitat, amb espais mítics com El Gabinete, el Territorio Comanche o la Mesa de redacción. A partir de les 19:00h, comença La Brúixola, amb Robert Calvo. Fins a les 21:00h seguim d’a prop les històries d’interès a Catalunya i escoltem en primera persona la veu dels personatges famosos que venen a berenar amb nosaltres. A partir de les 22:00h, la Juan Ramón Lucas analitza l’actualitat de la jornada a La Brújula, un dels espais informatius més veterans de la cadena.

Onda Cero Catalunya, la millor programació esportiva

Al llarg de tota la programació t’expliquem allò que passa a l’esport català, amb especial atenció al Barça i a l’Espanyol, que tenen un paper fonamental a la tertúlia

de l’Ona Esportiva, que arriba puntual a la seva cita de dilluns a divendres de 21:00 a 22:00h. Albert Arranz i el seu equip analitzen la jornada i tots els partits que poden seguir-se en directe al Radioestadio amb Antonio Esteva i Javier Ruiz Taboada amb les narracions d’Alfredo Martínez. Per no perdre’t res i gaudir de la ràdio esportiva, només has de sintonitzar cada nit amb El transistor, el programa que lidera José Ramón de la Morena a partir de les 23:30h a totes les emissores d’Onda Cero Catalunya.

Escolta la ràdio a totes hores

A les matinades, a Nits de ràdio (dll.-dg. 01:30 - 03:00h), l’audiència és la protagonista amb Carles Lamelo i David Cervelló. Històries humanes, entreteniment i cultura per aquells que escolten la ràdio mentre la resta dorm.

Durant el cap de setmana, Jaime Cantizano (ds.-dg. 08:00 - 12:00h) també mira a la realitat menys evident durant la setmana, la que passa més desapercebuda de dilluns a divendres. Sempre cercant què hi ha darrere de cada història, amb ironia i desdramatitzant. A partir de les 12:00h, arriba Esther Eiros i el seu Gente viajera, que enguany celebra el 30è aniversari en antena. Viatgem arreu del món sense sortit de la ràdio també amb Carles Lamelo, presentador de l’edició en català que s’emet dissabtes de 07:00 a 08:00h. Justament després de Made in Japan (ds. 06:00h), el magazín sobre cultura japonesa que presenta Ramón Soler-Padró i que pot escoltar-se al nostre web i app els dijous a les 20:00h.

Els amants de les mascotes gaudeixen de la ràdio especialitzada amb Como el perro y el gato, el programa d’entreteniment de Carlos Rodríguez. Aquells que volen cuidar de la seva salut, també tenen un espai especialitzat a Onda Cero Catalunya. Carles Aguilar presenta cada diumenge En bones mans (dg. 06:00 - 08:00h).

A Onda Cero Catalunya també ens pots seguir a les xarxes socials: Facebook (ondacerocatalunya), Twitter (@ondacero_cat) i Instagram (@ondacero_cat).