ERC donarà suport a Sánchez fins al final de la legislatura

L’endemà de l’aval europeu a l’amnistia, el líder d’ERC, Oriol Junqueras, ha trobat “urgent” tancar la carpeta de la repressió per centrar-se exclusivament en altres prioritats com els serveis públics, les infraestructures o l’habitatge. I perquè això passi, el cap de files dels republicans demana dues coses: la primera, que la justícia espanyola apliqui la mesura de gràcia; i la segona, que el Govern central obri “una negociació real” sobre els Pressupostos de l’Estat.
Oriol Junqueras ha assegura que “actuaran amb responsabilitat el que queda de legislatura”. Això vol dir que mantindran Pedro Sánchez a la Moncloa, però no pas per “confiança ni per il·lusió”, sinó per “culminar qüestions fonamentals” com la condonació d’una part del deute del FLA i la reforma del finançament.
També donaran suport al PSOE perquè “l’alternativa és molt pitjor per als fonaments de la democràcia espanyola”. En aquest sentit, Junqueras ha advertit Junts que “és extremadament frívol flirtejar amb una moció de censura, o una qüestió de confiança, obviant el risc que representen PP i Vox per a la democràcia liberal”.
Per tot plegat, en un esmorzar informatiu al Nova Economia Fòrum, el líder d’ERC ha assegurat que “ajudarem perquè l’Estat tingui els millors Pressupostos possibles”, sempre i quan la negociació “no sigui una campanya publicitària”. Finalment, Junqueras ha tornat a emplaçar els juntaires per aprovar la condonació del deute del FLA i la reforma del finançament.