Els plàstics ocults, temàtica principal de la campanya ‘Juliol sense plàstics’ d’enguany

La presència de plàstics ocults en productes quotidians és la temàtica principal de la campanya ‘Juliol sense plàstics’, que els darrers anys ha arribat a més de 100 milions de persones d’arreu del món.

Plàstics amagats en productes diaris

Des de la Fundació Rezero, que promou una societat més justa, saludable i lliure de residus i tòxics, enguany volen incidir molt en aquest aspecte i conscienciar sobre els productes del dia a dia en què es troben aquests plàstics que no es veuen a simple vista. Rosa Garcia, directora de la fundació, comenta que els casos més comuns són les tovalloletes, les compreses i les burilles de tabac, però també moltes peces de roba.

Un nou marc normatiu

Una de les reclamacions de la Fundació Rezero és que les empreses que posen a la venda aquests productes amb plàstics ocults assumeixin la seva part de culpa i que “no sempre es culpabilitzi als consumidors”. És per això que reivindiquen que es creï un marc normatiu per part de les institucions per reduir aquesta presència de plàstics.