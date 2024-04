Els municipis reclamen solucions a mig termini davant la pèrdua de sorra a les platges

El temporal d’aquests passats dies ha deixat moltes pluges, però també afectacions a les platges d’arreu del territori. Els més castigats han sigut a la costa central i nord, com la platja de Sant Sebastià de Barcelona, Badalona o Sitges, que han vist desaparèixer gran part de la seva sorra. També a la costa brava les grans onades han deixat destrosses en diversos punts.

La prioritat: reposició de sorra.

A Barcelona es calcula que el mar s’ha emportat entre un 15 i un 30% de la sorra, també a Badalona veuen perillar la temporada d’estiu si no es prenen mesures en les properes setmanes per part del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. El Govern central, ja s’ha compromès a fer reposicions en el mes vinent en els punts que sigui necessari.

A Sitges, un dels punts afectats, la platja de Sant Sebastià s’ha quedat pràcticament sense sorra. També la Bassa Rodona, ja afectada per altres temporals dels últims mesos, a aquestes hores és gairebé inexistent. Tot i això, des de l’Ajuntament celebren que no hi hagi hagut més desperfectes al municipi. Tot i això, afirmen que el problema amb la sorra ja ve de lluny, i que cada poc temps viuen situacions semblants a les platges. Des del consistori reclamen una solució a mitjà i llarg termini, que segons l'alcaldessa Aurora Carbonell, hauria de passar per crear nous espigons o modificar els existents.

Una taula amb el ministeri

Des de Sitges expliquen que han creat una taula per analitzar la problemàtica, la taula de gestió del Litoral. Es tracta d'un espai creat fa temps on intervé el ministeri, amb l'objectiu de trobar solucions a la pèrdua de sorra, i al canvi a les costes catalanes.

L'Empordà, una part afectada

Diverses platges de la Costa Brava han vist també desaparèixer la sorra aquests últims dies. Un dels punts que més ho ha patit és Sant Antoni de Calonge, al Baix Empordà. El consistori valora inicialment en 450.000 euros els desperfectes provocats pel temporal al passeig i les tasques de reparació per poder deixar la zona "en condicions". Aquest dimarts al matí s'han iniciat els treballs de neteja als punts afectats, que consistiran en moviments de sorra per protegir les zones més malmeses de la platja de Torre Valentina i la d'Es Monestrí. El temporal va deixar afectacions a les instal·lacions de les platges (passarel·les, accessos, infraestructures), va malmetre les zones enjardinades a tocar del passeig de Torre Valentina i va descalçar una part del passeig a Es Monestrí.

Desencallar el projecte dels espigons

A banda de les actuacions immediates, des del consistori recorden que els temporals han anat en augment els darrers anys, i que la solució a aquesta situació és el projecte de nous espigons per protegir la primera línia de mar. Un projecte que s’hauria d’impulsar des del Ministeri, però que a hores d’ara està encallat. El projecte preveu la construcció de dos dics que permetrien mantenir uns 50 metres d’amplada a la platja durant tot l’any. Per la seva banda, el ministeri s’ha compromès a analitzar la situació i actuar com més aviat millor. De fet, avui han començat a avaluar els danys provocats pel darrer temporal, de moment, a la costa tarragonina.