Els glaçons no han de ser únicament d'aigua

La Zaraida Fernández ens ha acompanyat tot l'estiu ajudant-nos a endreçar el nostre rebost i també el nostre refrigerador. Precisament al congelador és on hem entrat avui. I ho hem fet per fabricar glaçons de tota mena, no només d'aigua. I és que, per exemple, en podem fer de cafè o de llet per tenir un esmorzar amb beguda freda. També en podem fer amb trossets de fruita per acompanyar refrescos o sucs. I també hi ha la possibilitat de congelar herbes amb oli per acabar descongelant sobre carn o peix quan cuinem.