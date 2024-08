Els animals del Zoo de Barcelona prenen gelats per mitigar la calor

El protocol del Zoo de Barcelona preveu diferents mesures especials per fer front a la calor, com ara instal·lar més abeuradors. A espècies com el bisó, el búfal i també les elefantes, se les remulla amb mànegues o aspersors i als felins i als ossos se'ls activen els ventiladors que tenen a les estances interiors. També s'adapta la dieta dels animals per incloure-hi aliments més frescos. Alguns d'aquests aliments arriben en forma de gelat del tamany de mitja pilota de bàsquet, com ens ha explicat el director del zoològic Antoni Alarcón.

Temperatures més baixes al Zoo de Barcelona

Les mesures s'adopten segons el que marca el protocol per pal·liar els efectes de les altes temperatures. Amb tot, el Zoo, per la seva ubicació a tocar del Parc de la Ciutadella i l'abundant vegetació, registra temperatures que, de mitjana, són uns tres graus inferiors a les de la resta de la ciutat.