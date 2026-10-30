Els accidents amb patinet elèctric provoquen el 10% de les fractures facials operades a Vall d'Hebron

Els accidents amb patinet elèctric representen ja un 10% de les fractures facials que requereixen cirurgia a l'Hospital Vall d'Hebron. Així ho revela un estudi elaborat pel Servei de Cirurgia Plàstica i Cremats del centre, que analitza els casos intervinguts entre els anys 2020 i 2024.
Segons la investigació, 12 dels 119 pacients operats per fractures facials durant aquest període havien resultat ferits en accidents amb patinet elèctric. L'anàlisi conclou que aquest tipus de sinistres afecta principalment persones joves i comporta lesions especialment complexes.
Pacients gairebé 12 anys més joves
Una de les dades més rellevants de l'informe és el perfil dels afectats. L'edat mitjana dels pacients operats després d'un accident amb patinet elèctric és de 27,9 anys, gairebé dotze anys inferior a la dels pacients que han patit fractures facials per altres causes. L'estudi destaca que les fractures originades per accidents amb patinet són les que deixen més afectacions i seqüeles després de la intervenció quirúrgica. Les zones més perjudicades són la mandíbula i el maxil·lar superior, dues estructures clau tant per a la funcionalitat com per a l'estètica facial. Unes lesions que exigeixen tractaments més complexos i un seguiment especialitzat per minimitzar les conseqüències a llarg termini. Tot i la major complexitat de les lesions, el temps d'hospitalització és inferior. Els pacients ingressats per accidents amb patinet romanen a l'hospital uns deu dies menys que la resta de persones tractades per fractures facials.
Vall d'Hebron reclama fer obligatori el casc integral
Davant aquestes dades, els autors de l'estudi proposen reforçar les mesures de prevenció. En concret, recomanen l'ús de casc integral, un model que protegeix també la mandíbula, una de les zones més afectades en aquest tipus d'accidents.
Els investigadors consideren que aquesta protecció hauria de ser obligatòria per a tots els usuaris de patinet elèctric amb l'objectiu de reduir la gravetat de les lesions facials i les seqüeles derivades dels accidents.