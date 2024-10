Educació engega una campanya per detectar precoçment el bullying

El Departament d'Educació i Formació Professional ha detectat més de 2.000 casos d’assetjament escolar en els últims quatre cursos. Són les dades recollides des que es va posar en marxa la Unitat de Suport a l’Alumnat en situació de Violència (USAV), el curs 2020-2021. La xifra s’ha multiplicat per dotze des d’aleshores, tal com ha detallat la consellera del ram, Esther Niubó. Tot i que això demostra una millora en la detecció, també alerta de la gravetat de l’assumpte. Per això, el departament ha posat en marxa la seva campanya més ambiciosa. Amb el lema ‘Busca els senyals, atura l’assetjament’, Educació ha preparat anuncis de televisió, ràdio i xarxes socials, a més de cartells. L’objectiu és arribar a tothom: famílies, docents, companys... En definitiva, totes aquelles persones que poden percebre alertes i fer el pas que la víctima no es veu amb cor de fer.

Els protagonistes dels espots són el Carles i la Júlia, interpretats per dues víctimes reals d’assetjament escolar, l’Antonio i l’Ari. Ella, una noia de disset anys, ha decidit compartir també el seu testimoni: "El bullying venia en part perquè patia sobrepès. He estat ingressada tres cops a un hospital per un trastorn de la conducta alimentària (TCA). A conseqüència d'això, també he tingut depressió i ansietat".

Segons l’Ari, el bullying pot adoptar moltes formes. No només hi ha insults o cops de puny, també pot consistir a marginar sistemàticament un company. Per això avisa els adults que, si veuen un alumne que sempre està sol –com li passava a ella–, es plantegin que potser passa alguna cosa.

"Alumnes invisibles"

Aquest és, doncs, un dels múltiples senyals dels quals parla la campanya que s’ha presentat aquest matí a l’Institut Teresa Pàmies de Barcelona. "Veiem senyals del tipus: «No vull anar a l'escola o a l'institut, no em ve de gust». També senyals més físiques, com aprimar-se, vestir-se d'una altra manera, fer coses per voler encaixar", ha detallat Lídia Casanovas, educadora social de la cooperativa Fil a l'agulla, que ha participat en l'acte com a experta. Igualment ho ha fet Patrícia de Andrés, coordinadora de Coeducació, Convivència i Benestar de l’Institut Alt Foix, de Sant Martí Sarroca, que ha admès que hi ha "alumnes invisibles". "Em frapa molt la normalització de les conductes de violència", ha afegit.

La campanya també compta amb un nou web, assetjamentescolar.gencat.cat, que ofereix recursos als centres, les famílies i l’alumnat. Tot plegat per aconseguir una detecció precoç de possibles casos de bullying i garantir el benestar d’infants i adolescents.