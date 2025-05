Els sindicats de la Guàrdia Urbana defensen l'ús de les pistoles Taser davant l'alerta d'entitats socials

Una vintena d’entitats socials han presentat al·legacions al nou reglament que permetrà l’ús de pistoles Taser a la Guàrdia Urbana de Barcelona. Demanen, entre altres coses, que no es puguin fer servir en menors d’edat o en persones que estiguin patint una crisi psiquiàtrica. Des dels sindicats policials recorden que les Taser estan pensades per evitar un mal major en situacions extremes, i que són "un punt intermedi" entre la porra i la pistola. També que eviten que els agents s’hagin de llençar sobre una persona per reduir-la en cas que suposi un perill.

Entitats com Irídia o Amnistia Internacional s’oposen a aquesta arma, però veient que a Barcelona ja s’ha aprovat inicialment el seu ús, han aprofitat el període d’al·legacions per intentar limitar-lo. Per exemple, mentre que la primera versió del reglament diu que les Taser no es poden fer servir en menors de catorze anys, aquests col·lectius demanen que s’augmenti l’edat fins als divuit. "Considerem que això s'ha de modificar, perquè fins i tot les instruccions del fabricant avisen del perill i dels riscos que té utilitzar aquestes armes en persones que tenen una massa corporal baixa", diu Júlia Pérez, portaveu d’Amnistia Internacional Catalunya.

Des del sindicat majoritari a la Guàrdia Urbana, el CSIF, recorden que "no sempre es pot determinar l’edat d’una persona" i que s’ha de prioritzar la integritat física de les possibles víctimes. "Si algú de deu anys posa un ganivet a la jugular d'una altra persona o l'apunta amb una pistola al cap, aquí no hi ha valoració possible. Ja pot tenir deu o onze anys: hi ha una persona que vol matar una altra. Què fem? Deixem que la mati perquè te onze anys?", es pregunta Eugenio Zambrano, portaveu del CSIF, en declaracions a Onda Cero.

"No és desitjable, però a vegades és necessari"

Hi està d’acord el líder d’UGT al cos, José Casas. També coincideixen tots dos a defensar l’ús de les pistoles elèctriques en una crisi de salut mental, quan la persona que la pateix pugui fer mal a tercers o a ella mateixa. "Ens hem trobat molts cops –i, de fet, fa poc ens va passar– que una persona amb una crisi mental agafa un ganivet i comença a amenaçar i atacar la gent. En aquests casos, s'ha de recórrer a aquests mètodes, encara que tingui una crisi. És desitjable fer servir una Taser? No, però a vegades és necessari", afirma Casas en conversa amb aquesta emissora.

Els líders sindicals també veuen amb bons ulls que hi hagi càmeres automàtiques associades a les tàser per gravar les intervencions en què les facin servir, tal com demanen les entitats. Per la seva banda, l’Ajuntament es limita a dir que valorarà totes les al·legacions presentades.