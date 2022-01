El dolor que no està justificat per lesió, dany tissular o patologia no només és possible sinó que és molt habitual.

Un grup de metges nord-americans, entre els quals s'hi troba el Dr. Howard Schubiner, consideren que el dolor que no està justificat de forma fefaent per lesió, dany tissular, malaltia o patologia no només és possible sinó que és molt habitual, especialment quan es tracta de dolor persistent o repetitiu, i molt especialment quan fem referència al dolor anomenat "musculoesquelètic". Aquest grup de metges sostenen que pretendre abordar els dolors que no estan justificats de forma fefaent per dany, patologia, lesió o malaltia utilitzant fàrmacs, fisioteràpia o cirurgia porta habitualment a uns resultats decebedors, especialment a llarg termini i/o a uns tractament o medicació "de per vida". L'abordament de certs dolors (els que no estan justificats per dany, lesió o veritable patologia,.... res a veure amb la errònia explicació de "fer-se gran" o "tenir les articulacions gastades") que proposen aquests metges és gairebé desconegut al nostre país, quan no rebutjat o ridiculitzat. Parlem amb el Dr. Martín Vargas, Psiquiatre de la Unitat del Dolor de l'Hospital Universitari Rio Ortega i Hospital Clínic Universitari de Valladolid.