Operació policial

Dispositiu contra el tràfic de drogues a Figueres i Barcelona

Figueres viu aquest dimarts una de les operacions policials més importants dels últims anys, amb un dispositiu de gran envergadura contra una organització dedicada al tràfic internacional de drogues. L’actuació, liderada pels Mossos d’Esquadra i el Servei de Vigilància Duanera, mobilitza més de 200 agents i s’ha desplegat principalment a la zona oest de la ciutat.

Els investigadors ja han arrestat almenys dues persones relacionades presumptament amb una organització criminal que trafica amb drogues aprofitant la proximitat amb la frontera francesa i les rutes logístiques transnacionals. A Figueres, a la capital de l'Alt Empordà, s'hi han dut a terme almenys quatre escorcolls en diversos carrers de la ciutat i hi han localitzat cocaïna i també marihuana.

Registres en altres localitats de Catalunya

El dispositiu inclou entrades i escorcolls simultanis en diversos punts de Figueres, però també s’ha estès a altres localitats catalanes com Salt i Argentona. Paral·lelament, les autoritats franceses han activat operatius en municipis del sud de França, en una acció coordinada per desmantellar una xarxa que operava a banda i banda de la frontera.

Els Mossos, que lideren l'operació juntament amb el Servei de Vigilància Duanera, han desplegat efectius del Grup Especial d'Intervenció (GEI), Hèlix, la Brigada Mòbil (Brimo), l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), la Divisió d'Investigació Criminal (DIC), de seguretat ciutadana i la Sala Central.

La investigació està sota secret.

