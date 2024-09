La dimissió de Cristina Cifuentes, què es va fer malament en la comunicació política?

Cristina Cifuentes va dimitir el 2018 com a presidenta de la Comunitat de Madrid després que sortís a la llum que havia aconseguit un Master amb notes falses a la Universitat Pública Rey Juan Carlos. Notes que no estan justificades, signatures falsificades, i companys de classe que no havien vist a Cifuentes en cap moment. Tot i això, la dimissió no va arribar fins a 36 dies després, coincidint, també amb la publicació d’un vídeo on es veia a l’expresidenta robant dues cremes d’un centre comercial.

Un exemple de comunicació que analitzem amb el periodista i consultor de comunicació, Alberto Gómez. Què es va fer malament? Com es pot millorar? Per què no es va actuar comunicativament abans? En parlem a 'La Brúixola'.