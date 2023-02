La depressió, l'estrès i l'ansietat poden condicionar el procés de gestació i l'èxit de l'embaràs

El 2020 Espanya encapçalava el consum mundial d'ansiolítics, hipnòtics i sedants1. En aquesta línia, el Ministeri de Sanitat ha informat d'un augment en la prescripció d'ansiolítics i depressius al país durant l'any 20212. Per evitar alteracions durant la gestació i potencials recaigudes per a la gestant, els professionals sanitaris han d'avaluar de manera personalitzada com pot afectar el consum d’aquest tipus de fàrmacs a les dones. Els especialistes recorden que alguns poden repercutir en el creixement i la salut del fetus, però posen èmfasi que també cal valorar el possible impacte en la salut de la mare abans de retirar o modificar un tractament. Carles Aguilar entrevista Begoña Ramos, Psicòloga especialista en fertilitat i el Dr. Joaquín Llàcer, Director mèdic de Clíniques Ginefiv.