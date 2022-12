El dejuni intermitent no és aconsellable per a totes les persones amb obesitat.

Alguns beneficis per a l'organisme, que no estan relacionats amb la pèrdua de pes, poden ser la millora del metabolisme de la glucosa (sensibilitat a la insulina, hemoglobina glicosilada, control glucèmic, etc.) i la pressió arterial, segons els resultats preliminars extrets d'alguns estudis. Hi ha dos mètodes, un basat a alternar dies en què es dejuna amb dies en què es menja amb normalitat i un altre que consisteix a restringir el nombre d'hores en què es pot menjar. Carles Aguilar parla amb Idoya Labayen, Professora Titular de Fisiologia de la Universitat Pública de Navarra i Directora de l'Institut de Recerca IS-FOOD