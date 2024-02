Cosmeticorexia, el mal uso de los cosméticos entre los adolescentes

Cada días más niñas y adolescentes quieren acceder a productos para su rutina facial que no son adecuados ni para su edad ni para su piel. Cremas antiarrugas, sérums con retinol o ácido hialurónico son algunos de los productos que ven a través de las redes sociales y que quieren comprar para ser como sus influencers de referencia. El problema es que no son conscientes, en muchos casos, de los problemas que conllevan estos productos no solo para su piel sino también para su salud mental.

Cosmeticorexia

La cosmeticorexia es la obsesión que tienen las niñas y adolescentes de usar cosméticos que, obviamente, no necesitan. La presión estética a la que se ven sometidas a través de las redes sociales les lleva a consumir este tipo de productos que pueden afectar gravemente a su piel. De hecho, los dermatólogos ya alertan de un incremento de consultas a raíz de este uso indebido.

Esta tendencia también es un riesgo para la salud mental de estas menores que aumentan su preocupación por su apariencia estética, lo que puede llevar a enfermedades más graves como los TCA.

De todos estos riesgos hemos hablado hoy en La Ciutat.