Com treballa un doble d'acció?

El cap d'estudis d'ESCAC STUNT Academy, Bernat Albors, explica a 'La Brúixola' que cada cop hi ha més gent que es vol dedicar al doblatge d'escenes d'acció en el món del cinema. Assegura que s'especialitzen molt en caigudes i que és molt necessari "perdre la por de caure". En aquests casos, destaca molt la importància de la preparació psicològica i que la mentalitat és clau. "Hi hem de posar moltes hores i estar formats en moltes disciplines", apunta, i assegura que els demanen tenir una base mínima d'aspectes com lluita, acrobàcia o caigudes. Tot i això, reconeix que "hi ha certes accions que necessiten especialistes concrets". La professió es porta a casa perquè cal mantenir un cos atlètic que a l'hora de treballar et permeti estar protegit i tenir la força que requereixen les escenes.