EN BONES MANS, AMB CARLES AGUILAR

Com reclamar davant d'un problema de consum

El que de vegades no tenim tan clar és de quina manera podem fer valer els nostres drets com a consumidors. Per aquest motiu, Carles Aguilar parla amb la subdirectora de l'Agència Catalana del Consum, Marta Rovira.