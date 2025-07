Catalunya obrirà una delegació de la Generalitat a la Xina

El Govern obrirà una delegació d’exteriors a la Xina per reforçar llaços comercials i crear-ne de nous. Salvador Illa ho ha anunciat en el primer dia de viatge oficial al país asiàtic, que s’allargarà fins divendres vinent.

El cap de l’Executiu assegura que la Xina té un “paper molt rellevant” en l’actual context geopolític i “Catalunya ha de tenir presència”. Actualment, la Generalitat té tres oficines d’ACCIÓ i una de l’Agència Catalana de Turisme.

La intenció, ara, és “reforçar” el paper de Catalunya al país asiàtic. “La delegació coordinarà la nostra presència aquí i li donarà un rang més reforçat i potent”, ha assegurat Salvador Illa.

El Govern ha explicat que ja ha iniciat els tràmits per obrir-la a Pequín i pretenen que estigui operativa abans que acabi l’any. L’Executiu ha afirmat que el Ministeri d’Afers Exteriors -que ha de donar el vistiplau definitiu- no posarà pals a les rodes.

Gira de vuit dies a la Xina

El president de la Generalitat mantindrà diferents reunions polítiques, socials i econòmiques fins el proper 1 d’agost. La seva agenda ha començat aquest divendres a la capital del país. Illa s’ha reunit a Pequín amb el vicepresident de l’Assemblea Popular Nacional i amb un alt dirigent del Politburó del Partit Comunista. El cap de l’Executiu els ha traslladat el potencial econòmic i industrial de Catalunya i la voluntat de treballar com a socis estratègics.

A la capital xinesa, també es reunirà amb membres de la cambra de comerç i amb responsables d’empreses com Huawei. Posteriorment es traslladarà a les ciutats de Hefei, Wuhu i Shangai. Allà Salvador Illa visitarà diverses fàbriques estratègiques per a Catalunya com l’automobilística Chery -que actualment ocupa una part de l’antiga fàbrica de Nissan a la Zona Franca- o el port de Shangai.