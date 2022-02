Com eren els espectacles de freaks a Barcelona de fa segle i mig?

Aquesta setmana no viatgem molt lluny en distància, doncs ens quedem a Barcelona, pero retrocedim segle i mig per veure com eren els espectacles de fires de "freaks".

El propi llibre de l'Enric H March ja ens posa sobre la pista: "Per barraques de fira entenem els espectacles ambulants que, des del segle XVIII fins al primer terç del XX, exhibien habilitats circenses i atraccions excèntriques al marge dels circuits habituals. Tenien l'origen en l'edat mitjana, als mercats, que atreien equilibristes, funàmbuls, forçuts, malabaristes, faquirs, domadors, il·lusionistes, titelles, als quals se sumaven joglars, bufons, actors, músics, zíngars que feien ballar l'os i endevinadores del futur. En alguns casos aquests espectacles"

Ens explica com fins i tot es feien exhibicions a cases de partícules, a les parts del darrera de tendes ambulants i eren fins i tot aleccionadores als més petits de la casa d'enfermetats, càstigs i mutacions.

L'Anatomía humana també era el que es pretenia mostrar ens aquests shows que flirtejaven entre la curiositat, la morbositat i la divulgació científica que és el terme que es feia servir com a reclam... o justificació.

En ho comenta autor, l'Enric Hernandez March amb l'Òscar Gonzàlez al Nits de ràdio, amb David Cervelló.