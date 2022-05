Com aprendre a gestionar les emocions de cara a l'estiu

Els piscolegs Anna Farré i el Dr Oriol Lugo ens parlen de com podem controlar i gestionar de forma eficient les més que segures ganes desorbitades de vacances, temps d'oci i el fet de poder viatjar després de tant de temps sense poder-ho fer.

S'han creat masses expectatives? Com podem saber que no ens sobre ilusionem amb el viatge que portem tant de temps preparant i organitzant pero no generar posteriors frustracions?

Quina és la teoria del pèndol sobre les expectatives? Ja siguin de temps lleure, de estudi, d'entrenament esportiu...

