Cada divendres, el Lluis Soler, donarà una oportunitat als artistes que no estiguin encara en el mon de la música i que es vulguin promocionar. Comenzar de zero no és fàcil i això ho saben els Stay Homas, que seran els padrins d'aquesta secció de La Ciutat. Tothom hi pot participar en aquest espai que neix per valorar el gran talent que tenim a la nostra ciutat. Podeu enviar les vostres propostes a laciutat@ondacero.es