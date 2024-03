Los paradistas de Sant Jordi tendrán que pagar su parada

Se acerca la diada de Sant Jordi. El 23 de abril Catalunya volverá a engalanarse con rosas y a inundar sus calles de libros en la que sin duda es una de las jornadas más especiales de la cultura catalana.

Paradas de pago

En esta edición hay una gran novedad: Los paradistas que tengan parada en una de las zonas más concurridas tendrán que pagar por tener el estand. El precio será de 80 euros por una parcela de seis metros cuadrados si se es agremiado y de 100 si no se forma parte de ningún gremio.

En declaraciones a 'La Ciutat', el presidente de la comisión organizadora del Sant Jordi de la Casa del Llibre en Català Jordi Ferrer reconocía que "es una decisión firme i tiene toda la lògica. Después de la pandèmia se hicieron unos cambios importantes en la diada de Sant Jordi, porque vimos que en zonas com la Rambla Catalunya habia aglomeraciones muy importantes de gente. Para mejorar todo esto después de la pandemia se organizó un espacio en el Passeig de Gràcia, que se montó con los equipamientos necesarios, como instalación eléctrica y servicio de seguridad, aparte de ser en una zona mucho más amplia que hasta entonces. Todo esto tiene un coste, hasta ahora han sido las instituciones las que lo han financiado, però es lógico que el sector del libro tengamos que ser partícipes".

Ferrer aclara que esta tarifa "no va a parar a las arcas del Ayuntamiento, sino que va para el consumo eléctrico y estos servicios de seguridad. Se trata de una medida que se discutió en junta y con todos los ámbitos del sector del libro. Desde el principio ha habido consenso, ha habido una aceptación generalizada. A nadie le gusta pagar, pero es una tarifa muy razonable, y no hemos notado ningún malestar especialmente notorio, siempre hay opiniones para todo, pero el sector ve bien la medida".

Módulos de seis en seis

Ferrer ha dejado claro que "esta norma se ciñe a las zonas más concurridas que necesiten de estos servicios de electricidad y seguridad, no tendrán que pagar todas las paradas ni mucho menos, sólo las que se encuentren en estas zonas más concurridas. Las que no hagan uso del suministro eléctrico o de los servicios o estén justo delante de su propio local no tendrán que pagar nada".

Como decimos, el precio será de 80 euros si el vendedor es agremiado y de 100 si no lo es, y el precio, tal y como nos confirma Ferrer, "se calcula por cada parcela de seis metros. Está estipulado que la parada estándar es de seis metros, y a partir de aquí se va a pagar por cada múltiplo de 6, así que la que quiera una de 12 metros serán 160, de 18 metros 240 euros y así sucesivamente".

Un Sant Jordi más organizado

Ferrer está convencido de que esta medida ayudará a que el Sant Jordi sea más organizado, ya que "antes, por Sant Jordi estaban mezclados las paradas de los escritores y las editoriales con entidades o partidos políticos, lo que creaba bastante caos y agravaba las aglomeraciones. Ahora está todo mucho más organizado, con esta zona perimetrada en Passeig de Gràcia que permite a la gente pasearse con tranquilidad, sin tanta aglomeración y con más seguridad".

Con todo esto, Ferrer está convencido de que volverá a ser un gran Sant Jordi este año: "El año pasado cayó en domingo y fue un Sant Jordi espectacular. Allí comprobamos que el espacio perimetrado de Passeig de Gràcia era muy positivo y que fue un gran éxito. Ahora volvemos a un Sant Jordi entre semana, donde cambian las horas en las que la gente sale a la calle, pero estamos muy esperanzados de que esta edición volverá a ser una gran edición. Lo que no podemos controlar es el tiempo, la climatología. El año pasado llovió mucho, pero este, si nos respeta la lluvia, también puede ser una muy buena edición".