La ciència que hi ha darrera de la pel·lícula 'No mires arriba'

I avui parlem precisament d’una pel·lícula que no s’allunya massa de la realitat i que a més, ha sigut un èxit a Netflix ara fa pocs mesos: No Mires Arriba. Una producció que compta amb moltes cares conegudes com Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep o Jonah Hill.

El film planteja l’arribada d’un gran cometa que s’acosta a la terra. I a partir d’aquí polítics i científics han de trobar-hi una solució. Què hi ha de verídic i de ciència certa en el film? Ho analitzem amb el doctor Manuel Moreno Lupiáñez, professor titular del Departament de Física de la Universitat Politècnica de Catalunya