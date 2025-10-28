Centenars de joves envien al Parlament cartes contra l'abandonament escolar

Més de 70.000 alumnes van deixar els estudis de forma prematura a Catalunya l’any passat, segons la Fundació Bofill i la Plataforma Zero Abandonament. Amb el lema ‘Per un país que no abandona’, aquestes entitats han fet arribar al Parlament les cartes de 300 joves explicant les seves experiències amb els estudis i demanant accions per millorar les xifres.
Tres d’aquests joves han entregat les cartes al president de la cambra catalana, Josep Rull. Abans, han explicat les seves vivències a les portes del Parlament. L’Ainhoa, una noia de 21 anys que actualment està estudiant Màrqueting i Publicitat, ha recordat que, fa uns anys, va abandonar els estudis per diversos factors; un d’ells va ser l’econòmic. Per això ha demanat que es millori el sistema de beques.
L’Ana, també de 21 anys i que ara cursa un cicle d’educació infantil, va deixar d’estudiar després d’un problema greu de salut que la va portar a quiròfan. Com que no va poder fer els exàmens, el centre es va negar a avaluar-la i això la va desanimar fins al punt de no voler continuar. Ella, doncs, demana més comprensió i adaptació per part del sistema a les realitats dels alumnes.
Finalment, l’Eliel, de 20 anys i tècnic de farmàcia, ha explicat que no va arribar a deixar l’institut perquè, quan repetia 4t d’ESO, va conèixer una orientadora que el va ajudar i li va recomanar anar al psicòleg. Això va canviar radicalment la seva relació amb els estudis i, per aquest motiu, demana reforçar la figura dels orientadors i que els psicòlegs siguin més accessibles.
Precisament, el Govern presentarà el 7 de novembre el Pla d’acció contra l’abandonament escolar prematur.