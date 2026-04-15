Celebren el concert de 1936 que li debien a Pau Casals

La commemoració del 150è aniversari del naixement de Pau Casals arrenca amb un moment carregat de simbolisme: la interpretació del concert que havia de tenir lloc el 1936 i que es va cancel·lar a causa de l’inici de la Guerra Civil. Aquest esdeveniment marca l’inici d’un programa extens que s’allargarà fins a l’octubre de 2027 i que inclourà concerts, exposicions i activitats educatives tant a escala local com internacional.
Un dels grans protagonistes d’aquesta celebració és el violoncel que Casals va adquirir el 1908, construït el 1733 per Matteo Goffriller. L’instrument, considerat una autèntica relíquia, ha tornat de Nova York i no només s’exhibirà, sinó que també es farà sonar en concerts especials. Seguint la voluntat del músic, el violoncel serà tocat per joves talents, reforçant així el vincle entre el seu llegat i les noves generacions.
Més enllà de la seva excel·lència musical, la commemoració posa l’accent en la dimensió humanista de Casals, especialment el seu compromís amb la pau i els drets humans. Amb iniciatives educatives, exposicions i concerts arreu del món, la Fundació vol reivindicar una figura universal que continua sent plenament vigent i inspiradora avui dia.