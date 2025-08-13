Cau la xifra de pisos en lloguer de llarga durada

En plena temporada alta de búsqueda d’habitatge de lloguer, els usuaris es troben amb una oferta de les més complicades de la història. I es que la xifra de pisos disponibles per arrendar per llarga durada ha caigut i està sent devorada per altres modalitats d’explotació immobiliària. Segons el portal Idealista, el lloguer d’habitacions ja quadriplica la xifra d’arrendament convencional, mentre que l’habitatge de temporada, és a dir, contractes per mesos, la triplica. Això provoca que cada vegada que surt al mercat l’anunci d’un pis hagi, de mitja, 95 persones interesades. Això, i tenint en compte que en aquesta web hi ha només 1.500 anuncis, ens deixen una situació preocupant. Per tractar aquest tema hem parlat a La Ciutat d'Estiu amb l'Oscar Gorgues. Ell és gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona i ens ha explicat si aquesta dada és preocupant i quina és la situació exacta respecte a aquest tema.
A més, també ens ha explicat com hem arribat fins al punt de que hagi més oferta de pisos en lloguer de curta durada o de temporada, i quines són les solucions que busquen la gent quan s'adonen de que no poden fer front a un pis de lloguer convencional. Això provoca en moltes ocasions que hagin de fugir de la ciutat.
Finalment, ens ha donat posibles solucions a aquest problema.